Судно перевозило более 100 человек. На рассвете 26 февраля береговая охрана приморского курорта Стеккато-ди-Кутро обнаружила тела мигрантов, которые выбросило на берег.

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Подробности трагедии

Лодка, которая перевозила мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана, разбилась о камни во время бурной погоды на море.

В настоящее время на месте инцидента береговая охрана, пограничная полиция и пожарные проводят спасательные работы.

Соответствующие службы проводят спасательные работы / Фото Vigili del Fuoco

По информации итальянских СМИ, еще три тела мигрантов были обнаружены в воде. Власти города пока не комментировали инцидент.

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