Судно перевозило более 100 человек. На рассвете 26 февраля береговая охрана приморского курорта Стеккато-ди-Кутро обнаружила тела мигрантов, которые выбросило на берег.
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Подробности трагедии
Лодка, которая перевозила мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана, разбилась о камни во время бурной погоды на море.
В настоящее время на месте инцидента береговая охрана, пограничная полиция и пожарные проводят спасательные работы.
Соответствующие службы проводят спасательные работы / Фото Vigili del Fuoco
По информации итальянских СМИ, еще три тела мигрантов были обнаружены в воде. Власти города пока не комментировали инцидент.
На побережье Японии обнаружили гигантский металлический шар: что известно
- Полиция префектуры Сидзуока сообщила, что с утра 21 февраля на побережье Энсухама города Хамамацу выбросило неизвестный объект.
- По данным полиции префектуры, подозрительный объект был обнаружен на пляже Энсухама в городе Хамамацу. Объект, похожий на железный шар, был замечен на берегу около 8:45 утра.
- Подозрительный объект имеет диаметр около 1,5 метра и по форме напоминает железный шар. Полиция ограничила прилегающую территорию и проверяет пляж на наличие других подозрительных объектов.
- После рентгеновского снимка полиция подтвердила, что это просто большой сферический кусок металлолома, не содержащий никакой взрывчатки.