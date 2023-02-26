Судно перевозило понад 100 людей. На світанку 26 лютого берегова охорона приморського курорту Стеккато-ді-Кутро виявила тіла мігрантів, які викинуло на берег.

Читайте також Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 50 тисяч

Подробиці трагедії

Човен, який перевозив мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану, розбився об каміння під час бурхливої ​​погоди на морі.

Наразі на місці інциденту берегова охорона, прикордонна поліція та пожежники проводять рятувальні роботи.

Відповідні служби проводять рятувальні роботи / Фото Vigili del Fuoco

За інформацією італійських ЗМІ, ще три тіла мігрантів були знайдені у воді. Влада міста поки не коментувала інцидент.

На узбережжі Японії виявили гігантську металеву кулю: що відомо