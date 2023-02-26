Судно перевозило понад 100 людей. На світанку 26 лютого берегова охорона приморського курорту Стеккато-ді-Кутро виявила тіла мігрантів, які викинуло на берег.
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Подробиці трагедії
Човен, який перевозив мігрантів з Ірану, Пакистану та Афганістану, розбився об каміння під час бурхливої погоди на морі.
Наразі на місці інциденту берегова охорона, прикордонна поліція та пожежники проводять рятувальні роботи.
Відповідні служби проводять рятувальні роботи / Фото Vigili del Fuoco
За інформацією італійських ЗМІ, ще три тіла мігрантів були знайдені у воді. Влада міста поки не коментувала інцидент.
На узбережжі Японії виявили гігантську металеву кулю: що відомо
- Поліція префектури Сідзуока повідомила, що зранку 21 лютого на узбережжя Енсухама міста Хамамацу викинуло невідомий об'єкт.
- За даними поліції префектури, підозрілий об'єкт виявили на пляжі Енсухама в місті Хамамацу. Об'єкт, схожий на залізну кулю, помітили на березі близько 8:45 ранку.
- Підозрілий об'єкт має діаметр близько 1,5 метра і формою нагадує залізну кулю. Поліція обмежила прилеглу територію й наразі перевіряє пляж на наявність інших підозрілих об'єктів.
- Після рентгенівського знімка поліція підтвердила, що це просто великий сферичний шмат металобрухту, який не містить жодної вибухівки.