Поліція префектури Сідзуока повідомила, що зранку 21 лютого на узбережжя Енсухама міста Хамамацу викинуло невідомий об'єкт, який нагадує залізну кулю.
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Що відомо про інцидент
За даними поліції префектури, підозрілий об'єкт виявили на пляжі Енсухама в місті Хамамацу. Об'єкт, схожий на залізну кулю, помітили на березі близько 8:45 ранку.
Підозрілий об'єкт має діаметр близько 1,5 метра і формою нагадує залізну кулю. Поліція обмежила прилеглу територію й наразі перевіряє пляж на наявність інших підозрілих об'єктів.
Нагадаємо, що за день до цього КНДР запустила у бік Японського моря 2 балістичні ракети.
КНДР запустила 2 балістичні ракети у напрямку Японії
- Зранку 20 лютого КНДР запустила у бік Японського моря 2 балістичні ракети. Це сталося після того, як США провели спільні навчання з Японією та Південною Кореєю.
- Ймовірно, ці дві повітряні цілі впали за межами економічної зони Японії. Перша ракета піднялась на висоту у 100 кілометрів та пролетіла близько 400 кілометрів. Водночас друга – досягнула висоти у 50 кілометрів та пролетіла – 350.
- Пуски ракет підтвердили в КНДР. Молодша сестра Кім Чен Ина, Кім Йо Чен, констатувала, що Пхеньян у такий спосіб відреагував на дії США.
- Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно назвав дії Північної Кореї абсолютно неприйнятними, оскільки вони загрожують миру та безпеці в регіоні.
- Японія ініціювала екстрене засідання Ради Безпеки ООН. Воно відбудеться після обіду 21 лютого.