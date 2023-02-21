Поліція префектури Сідзуока повідомила, що зранку 21 лютого на узбережжя Енсухама міста Хамамацу викинуло невідомий об'єкт, який нагадує залізну кулю.

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Що відомо про інцидент

За даними поліції префектури, підозрілий об'єкт виявили на пляжі Енсухама в місті Хамамацу. Об'єкт, схожий на залізну кулю, помітили на березі близько 8:45 ранку.

Підозрілий об'єкт має діаметр близько 1,5 метра і формою нагадує залізну кулю. Поліція обмежила прилеглу територію й наразі перевіряє пляж на наявність інших підозрілих об'єктів.

Нагадаємо, що за день до цього КНДР запустила у бік Японського моря 2 балістичні ракети.

КНДР запустила 2 балістичні ракети у напрямку Японії