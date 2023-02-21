Полиция префектуры Сидзуока сообщила, что утром 21 февраля на побережье Энсухама города Хамамацу выбросило неизвестный объект, напоминающий железный шар.
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Что известно об инциденте
По данным полиции префектуры, подозрительный объект был обнаружен на пляже Энсухама в городе Хамамацу. Объект, похожий на железный шар, был замечен на берегу около 8:45 утра.
Подозрительный объект имеет диаметр около 1,5 метра и по форме напоминает железный шар. Полиция ограничила прилегающую территорию и проверяет пляж на наличие других подозрительных объектов.
Напомним, что за день до этого КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты.
КНДР запустила 2 баллистические ракеты в направлении Японии
- Утром 20 февраля КНДР запустила в сторону Японского моря 2 баллистические ракеты. Это произошло после того, как США провели совместные учения с Японией и Южной Кореей.
- Вероятно, эти две воздушные цели рухнули вне экономической зоны Японии. Первая ракета поднялась на высоту в 100 км и пролетела около 400 км. В то же время вторая достигла высоты в 50 километров и пролетела 350 километров.
- Пуски ракет подтвердили в КНДР. Младшая сестра Ким Чен Ина, Ким Йо Чен, констатировала, что Пхеньян таким образом отреагировал на действия США.
- Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал действия Северной Кореи совершенно неприемлемыми, поскольку они угрожают миру и безопасности в регионе.
- Япония инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Оно состоится после обеда 21 февраля.