Полиция префектуры Сидзуока сообщила, что утром 21 февраля на побережье Энсухама города Хамамацу выбросило неизвестный объект, напоминающий железный шар.

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Что известно об инциденте

По данным полиции префектуры, подозрительный объект был обнаружен на пляже Энсухама в городе Хамамацу. Объект, похожий на железный шар, был замечен на берегу около 8:45 утра.

Подозрительный объект имеет диаметр около 1,5 метра и по форме напоминает железный шар. Полиция ограничила прилегающую территорию и проверяет пляж на наличие других подозрительных объектов.

Напомним, что за день до этого КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты.

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