Заметим, что этот инцидент произошел в понедельник, 20 февраля. Первую ракету КНДР запустила около 06:59 утра по местному времени, а вторую – через 10 минут. Вероятно, эти две воздушные цели приземлились вне экономической зоны Японии.

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Что известно об атаке КНДР на Японию баллистическими ракетами

Важно, что первая ракета поднялась на высоту в 100 километров и пролетела около 400 километров. В то же время вторая достигла высоты в 50 километров и пролетела 350 километров.

Япония требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последними запусками северокорейских ракет, подчеркнув, что Токио будет тесно сотрудничать с Соединенными Штатами и Южной Кореей для преодоления угроз региональной безопасности,

– написали СМИ со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисида.

Впоследствии стало известно, что Совбез проведет заседание в понедельник во второй половине дня. Об этом сообщили в Мальте, которая сейчас является председателем организации.

В то же время, Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал действия Северной Кореи абсолютно неприемлемыми, поскольку они угрожают миру и безопасности в регионе.

Обратите внимание! Пуски ракет подтвердили в КНДР. Ким Йо Чен – младшая сестра Ким Чен Инна – констатировала, что Пхеньян таким образом отреагировал на действия США. Собственно, накануне, 19 февраля, американские военные провели совместные учения с Японией и Южной Кореей.

К этой теме вспомним, что 18 февраля с территории КНДР также было запущено воздушную цель в направлении Японского моря. Собственно, речь идет о баллистической ракете Hwasong-15. Эксперты отмечают, что Пхеньян решил продемонстрировать миру и в частности США боеспособность своих ядерных вооруженных сил.