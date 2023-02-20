Заметим, что этот инцидент произошел в понедельник, 20 февраля. Первую ракету КНДР запустила около 06:59 утра по местному времени, а вторую – через 10 минут. Вероятно, эти две воздушные цели приземлились вне экономической зоны Японии.
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Что известно об атаке КНДР на Японию баллистическими ракетами
Важно, что первая ракета поднялась на высоту в 100 километров и пролетела около 400 километров. В то же время вторая достигла высоты в 50 километров и пролетела 350 километров.
Япония требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последними запусками северокорейских ракет, подчеркнув, что Токио будет тесно сотрудничать с Соединенными Штатами и Южной Кореей для преодоления угроз региональной безопасности,
– написали СМИ со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисида.
Впоследствии стало известно, что Совбез проведет заседание в понедельник во второй половине дня. Об этом сообщили в Мальте, которая сейчас является председателем организации.
В то же время, Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал действия Северной Кореи абсолютно неприемлемыми, поскольку они угрожают миру и безопасности в регионе.
К этой теме вспомним, что 18 февраля с территории КНДР также было запущено воздушную цель в направлении Японского моря. Собственно, речь идет о баллистической ракете Hwasong-15. Эксперты отмечают, что Пхеньян решил продемонстрировать миру и в частности США боеспособность своих ядерных вооруженных сил.