Зауважимо, що цей інцидент трапився у понеділок, 20 лютого. Першу ракету КНДР запустила близько 06:59 ранку за місцевим часом, а другу – через 10 хвилин. Ймовірно, ці дві повітряні цілі впали за межами економічної зони Японії.

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Що відомо про атаку КНДР на Японію балістичними ракетами

Важливо, що перша ракета піднялась на висоту у 100 кілометрів та пролетіла близько 400 кілометрів. Водночас друга – досягнула висоти у 50 кілометрів та пролетіла – 350.

Японія вимагає екстреного засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з останніми запусками північнокорейських ракет, підкресливши, що Токіо тісно співпрацюватиме зі Сполученими Штатами та Південною Кореєю для подолання загроз регіональній безпеці,

– написали ЗМІ з посиланням на прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда.

Згодом стало відомо, що Рада Безпеки проведе засідання в понеділок у другій половині дня. Про це повідомили в Мальті, яка наразі є головою організації.

Водночас Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно назвав дії Північної Кореї абсолютно неприйнятними, оскільки вони загрожують миру та безпеці в регіоні.

Зверніть увагу! Пуски ракет підтвердили в КНДР. Кім Йо Чен – молодша сестра Кім Чен Ина – констатувала, що Пхеньян у такий спосіб відреагував на дії США. Власне, напередодні, 19 лютого, американські військові провели спільні навчання з Японією та Південною Кореєю.

До цієї теми згадаємо, що 18 лютого з території КНДР також було запущено повітряну ціль в напрямку Японського моря. Власне, йдеться про балістичну ракету Hwasong-15. Експерти зазначають, що Пхеньян вирішив продемонструвати світові та, зокрема, США боєздатність своїх ядерних збройних сил.