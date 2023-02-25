Отмечают, что власти страны были очень взволнованы на фоне ситуации в США, когда американские военные сбили китайский воздушный шар. В Вашингтоне уверены, что у нее были шпионские намерения.

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Какое назначение металлического шара

Гигантский металлический шар оказался обычным буем. После рентгеновского снимка полиция подтвердила, что это просто большой сферический кусок металлолома, который не содержит взрывчатки.

Океанограф рассказал, что буи, подобные обнаруженному в Японии, широко доступны для приобретения в Интернете.

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Эксперт объяснил, что океанографы используют разные типы буев для многих видов исследований и обычно раскрашивают их в яркие цвета с именем или номером телефона, часто прикрепляя свет или маяк, чтобы отслеживать прикрепленное к ним дорогостоящее оборудование.

В бюро управления реками и побережьем Сидзуоки сообщили, что местные власти уже поручили местной компании утилизировать находку.

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