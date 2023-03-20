Такого політика в Росії тримають винятково, аби той вигідно відтіняв Путіна, мовляв, там є хтось гірший за нього. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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"Зрозуміло, що він алкоголік, гадаю, там навіть без кокаїну не обходиться, тому що на самій горілці таку дику маячню верзти складнувато", – іронічно зауважив політолог.

Хороший фон для Путіна

Менше з тим Путін дозволяє йому подібні висловлювання, бо в Медведєва, на думку Ейдмана, в російській політичній системі є визначена роль – "страшна подружка Путіна".

Він потрібен, аби на його фоні Путін більш вигідно виділявся, здавався вищим, розумнішим, адекватнішим.

Було б складно знайти людину, яка у всіх сенсах є гіршою за Путіна, навіть зовнішньо, я вже не кажу про інтелект і про відсутність почуття міри у всьому,

– додав Ейдман.

Він переконаний, що саме тому Медведєва випускають на арену, де він біснується, кричить. За логікою Кремля західні еліти мають дивитися на нього і говорити: "А Путін все-таки нічого, не такий вже й звір, от Медведєв прийде до влади і буде гірше, нам не варто намагатися якось відсторонити Путіна, бо Медведєв прийде і буде ще гірше".

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