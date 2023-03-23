Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився політолог Олег Лісний. Він зазначив, що Захід побачив чим насправді є Росія.

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Довгий час путінське оточення було безкарним, зазначає політолог. Росію не покарали за Грузію у 2008 році, анексію Криму і вторгнення в Україну. Так звані "еліти" дивилися на Захід, як на слабаків. Утім, зараз ситуація змінилися.

"Зараз Захід розбив рожеві окуляри об асфальт і побачив, хто перед ним є. Тому оточення теж розуміє, що ордер – початок кінця Путіна", – відзначив Лісний.

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Путін не вічний – хто відповідатиме за нього

За словами політолога, ордер для Путіна – процес незворотній і його не можна закрити якимось корупційним шляхом, як це зазвичай роблять в Росії. Ще більше хмизу в багаття підкидає розуміння, що Путін – не вічний, а відповідати за його діяння доведеться саме його посіпакам.

Вони бачать свою долю і їм страшно, але не дуже. Бо вони б щось робили з цим новітнім Гітлером. Але час є. Він покаже дуже багато щурів, які бігтимуть з цього корабля до США, на Захід, щоб розповісти таємниці, аби не сидіти поряд з Путіним на одній лаві підсудних в трибуналі,

– резюмував Олег Лісний.

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