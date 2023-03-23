Таким мнением в эфире 24 Канала поделился политолог Олег Лесной. Он отметил, что Запад увидел, чем на самом деле является Россия.

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Долгое время путинское окружение было безнаказанным, отмечает политолог. Россию не наказали за Грузию в 2008 году, аннексию Крыма и вторжение в Украину. Так называемые "элиты" смотрели на Запад, как на слабаков. Впрочем, сейчас ситуация изменилась.

"Сейчас Запад разбил розовые очки об асфальт и увидел, кто перед ним есть. Поэтому окружение тоже понимает, что ордер – начало конца Путина", – отметил Лесной.

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Путин не вечен – кто будет отвечать за него

По словам политолога, ордер для Путина – процесс необратимый и его нельзя закрыть каким-либо коррупционным путем, как это обычно делают в России. Еще больше масла в огонь подливает понимание, что Путин – не вечный, а отвечать за его действия придется именно его верным псам.

Они видят свою судьбу и им страшно, но не очень. Потому что они что-то делали бы с этим новым Гитлером. Но есть время. Оно покажет очень много крыс, которые будут бежать с этого корабля в США, на Запад, чтобы рассказать тайны, чтобы не сидеть рядом с Путиным на одной скамье подсудимых в трибунале,

– резюмировал Олег Лесной.

Путин, ордер и "элиты": результаты