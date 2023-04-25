Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що ядерна зброя – це єдине, чим Росія здатна похизуватись перед світом.

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Росії більше немає чим погрожувати

За його словами, заяви Медведєва є черговим доказом неадекватності Росії. Про це потрібно доносити усьому світу, в тому числі й на Радбезі ООН, де зараз головує Росія.

"Я вже збився з рахунку, скільки разів Мєдвєдєв погрожував світу й окремим країнам ядерною зброєю. Лише минулого тижня він заявив, що Великої Британії не стане. Класика "алкожанру" – Мєдвєдєв і ядерна зброя", – заявив Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про істеричні заяви Медвєдєва: дивитись відео

Політтехнолог вважає, що Медведєв потрібен Путіну лише для того, щоб погрожувати світу ядерною зброєю. Мєдвєдєв, Патрушев, Шойгу – угрупування повних неадекватів, які зійшовши на престол, одразу почнуть погрожувати ядерною зброєю, адже більше немає чим похизуватись.

"Країна з величезними багатствами і людським потенціалом може похвалитись лише тим, що має ядерну зброю. Але й цю зброю вони отримали у спадок. Погрожувати нафтою вже не можуть. Погрожувати тим, що в них буде краща економіка – не можуть. Погрожувати рівнем життя громадян – не у їхньому випадку. Залишається лише ядерна зброя", – наголосив Тизенгаузен.

У Росії істерика

Також він прокоментував істерику російських пропагандистів щодо заяв та прогнозів керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.

"Можливо, вони б так не істерили, якби не мали історичних прикладів: звільнення Херсону, Харківська операція. Можливо, вони б не вірили у це, але тепер знають, що ЗСУ можуть їм задати прочуханки. Коли тебе називають терористом такі люди, як Скабєєва, це один з найкращих компліментів", – додав політтехнолог.

Чергові ядерні мрії Медвєдєва