Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що ядерна зброя – це єдине, чим Росія здатна похизуватись перед світом.
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Росії більше немає чим погрожувати
За його словами, заяви Медведєва є черговим доказом неадекватності Росії. Про це потрібно доносити усьому світу, в тому числі й на Радбезі ООН, де зараз головує Росія.
"Я вже збився з рахунку, скільки разів Мєдвєдєв погрожував світу й окремим країнам ядерною зброєю. Лише минулого тижня він заявив, що Великої Британії не стане. Класика "алкожанру" – Мєдвєдєв і ядерна зброя", – заявив Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен про істеричні заяви Медвєдєва: дивитись відео
Політтехнолог вважає, що Медведєв потрібен Путіну лише для того, щоб погрожувати світу ядерною зброєю. Мєдвєдєв, Патрушев, Шойгу – угрупування повних неадекватів, які зійшовши на престол, одразу почнуть погрожувати ядерною зброєю, адже більше немає чим похизуватись.
"Країна з величезними багатствами і людським потенціалом може похвалитись лише тим, що має ядерну зброю. Але й цю зброю вони отримали у спадок. Погрожувати нафтою вже не можуть. Погрожувати тим, що в них буде краща економіка – не можуть. Погрожувати рівнем життя громадян – не у їхньому випадку. Залишається лише ядерна зброя", – наголосив Тизенгаузен.
У Росії істерика
Також він прокоментував істерику російських пропагандистів щодо заяв та прогнозів керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова.
"Можливо, вони б так не істерили, якби не мали історичних прикладів: звільнення Херсону, Харківська операція. Можливо, вони б не вірили у це, але тепер знають, що ЗСУ можуть їм задати прочуханки. Коли тебе називають терористом такі люди, як Скабєєва, це один з найкращих компліментів", – додав політтехнолог.
Чергові ядерні мрії Медвєдєва
- Виступаючи на марафоні "Знання" перед російською молоддю, Медвєдєв заявив, що перспектива ядерної війни є і зростає з кожним днем "з відомих причин".
- Також він порадив боятися ядерного вибуху, а не глобального потепління.
- Перед цим, підручний Путіна відреагував на запровадження Великобританією санкцій проти росіян, причетних до ув’язнення опозиціонера Володимира Кара-Мурзи, і пригрозив відправити цю державу "в морську безодню" російською зброєю.