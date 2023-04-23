Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в своем стриме, сообщает 24 Канал. По его словам, лидеры стран Запада пытаются подготовиться, чтобы обезопасить себя и весь мир.
Кстати говоря США предупредили НАТО, что Путин еще может применить ядерное оружие, – Reuters
Путин может снова угрожать ядеркой
Военный эксперт считает, что есть вероятность того, что российский диктатор может прибегнуть как к ядерному шантажу, так и к кибератакам.
Я говорил неоднократно, что мы не можем сбрасывать со счетов ни ядерные угрозы, ни кибератаки со стороны России,
– заявил Жданов.
Ведь, заметил он, Путин понимает, что проигрыш в этой войне – фактически его политическая смерть. Удержаться у власти, проиграв военную кампанию в Украине, главе Кремля будет практически невозможно.
Жданов предположил возможную реакцию Путина на контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Какие меры может принимать мир
Жданов подчеркнул, что лидеры стран Запада пытаются подготовиться, чтобы обезопасить себя и весь мир.
Какие меры они будут принимать, пока не сообщается,
– отметил военный эксперт.
По его мнению, главная мера – это усиление разведки в отношении России и вплоть до нанесения превентивного удара конвенционным оружием, если Путин в очередной раз начнет говорить о ядерной угрозе. То есть в случае, если он постарается организовать применение ядерного оружия на территории Украины.
Больше о ядерной угрозе со стороны России
- В марте кремлевский диктатор Путин решил запугать мир заявлением о размещении своего ядерного оружия в Беларуси. Об этом он сказал в ответ на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном.
- Китай выступил против размещения российского ядерного оружия в Беларуси. В Пекине считают, что нужно снижать стратегические риски, а не повышать их.
- В ГУР Минобороны считают, что после многочисленных угроз Путина мир уже не воспринимает серьезно такие нарративы со стороны Кремля. Более того, ядерные угрозы никак не влияют на помощь от союзников.