Китай выступил против размещения российского ядерного оружия в Беларуси. Там считают, что нужно снижать стратегические риски, а не повышать их. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Мао Нин на пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Мао Нин сообщил, что в январе 2022 года лидеры пяти государств, владеющих ядерным оружием, выступили с общим заявлением, в котором указывают, что ядерную войну невозможно выиграть или вести ее. В заявлении отмечалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски.

В нынешних обстоятельствах все стороны должны сосредоточить усилия на дипломатическом пути для мирного урегулирования украинского кризиса и совместно содействовать расслаблению ситуации.

– отметил спикер МИД Китая.

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