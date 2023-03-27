Так, Китай виступив проти розміщення російської ядерної зброї у Білорусі. Там вважають, що треба знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Мао Нін на пресконференції, інформує 24 Канал.

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Мао Нін повідомив, що в січні 2022 року лідери п'яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій вказують, що ядерну війну неможливо виграти або вести її. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і знижувати стратегічні ризики.

За нинішніх обставин усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному шляху для мирного врегулювання української кризи та спільно сприяти розслабленню ситуації,

– зазначив речник МЗС Китаю.

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