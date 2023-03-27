Ядерні погрози Путіна

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, РФ наразі намагається з усіх сил приховати свою поразку у війні з Україною.

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Росія ніяк не заспокоїться

Сергій Жирнов повідомив, що російський диктатор Владімір Путін завжди згадує про ядерну зброю, коли стає видимим його програш на фронтах класичної війни.

Історія із ядерною зброєю в Білорусі саме зараз і за цієї подачі – це дивна історія, це дурість,

– переконаний він.

На його думку, по-перше, це порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Коли розпадався Радянський Союз, був укладений Будапештський меморандум, згідно з яким Білорусь, Україна і Казахстан передавали РФ ядерну зброю Радянського Союзу в обмін на те, що РФ гарантувала безпеку цих трьох країн, в тому числі й України", – нагадав він.

Жирнов додав, що Росія вже порушила своє зобов'язання 24 лютого 2022 року, напавши на Україну.

За його словами, другий аспект цього питання нещодавній візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви.

Китай та Індія взагалі з вересня минулого року зауважили, що розмови про ядерну зброю – це дуже погана річ, яка дуже їм не подобається, і що відповідальний політик взагалі не повинен так часто і безвідповідально розмовляти на цю тему,

– наголосив він.

Сергій Жирнов зосередив увагу, що свою думку щодо загрози застосування ядерної зброї вже висловив очільник США Джо Байден.

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Путін у розпачі

Ексспівробітник КДБ пояснив, що Байден буквально натякнув на те, що Путін – це пес, який гавкає, але не кусає.

"Натяк, що це скоріше за все чергова торгівля із Заходом і такий пропагандистський крок для того, щоб погавкати", – пожартував він.

За його словами, цей гавкіт зараз дуже недоречний. Тим паче, що лише нещодавно Путін вмовляв Сі Цзіньпіна допомогти Росії.

Судячи з усього Сі Цзіньпін йому відмовив у військовій допомозі, тому ще не прохолонув слід Сі Цзіньпіна, як вже Медведєв теж заговорив про ядерний удар, але у відповідь на цю історію з ордером Міжнародного кримінального суду в Гаазі,

– переконаний він.

Жирнов зазначив, що доволі цікавою була реакція російських еліт на заяви про крах режиму Путіна.

Значення Медведєва в ядерному шантажі Росії

Сергій Жирнов розказав, що Медведєв висловив погрозу вдарити по Гаазькому суду одразу після арешту Путіна.

"У такий спосіб він сказав, що хоче вбити Путіна ядерним ударом, щоб не дай Боже він там в суді не розказав те, як вони з Медведєвим спали в Ленінграді, коли Путін його завербував у ролі сексоту КДБ", – пояснив він.

На його думку, все ж Медведєв, який є першим заступником глави Ради Безпеки РФ, першим заступником ВПК, яка забезпечує озброєнням російську армію, є серйозним гравцем.

"Його не розглядають як тітушку, шута, його розглядають як людину, яка озвучує ядерні погрози РФ. І на них, звісно, серйозно реагує Захід", – повідомив він.

Жирнов зазначив, що заяви Медведєва та конкретний проєкт Путіна виникли одразу після підписання з Китаєм декларації про неможливість використання ядерної зброї.

Медведєв – це просто слова, а те, що Путін озвучив щодо Білорусі – це вже конкретний проект, в якому мовиться, що сховище для ядерної зброї будують на території Білорусі й до 1 липня воно буде закінчене,

– зауважив він.

За його словами, раніше із самопроголошеним президентом Білорусі були обговорені питання навчання білоруських льотчиків.

Втім, на такі заяви буде дуже жорстка реакція і на рівні ООН, і НАТО, і США, і колективного Заходу, і Китаю.

Ядерні погрози Путіна