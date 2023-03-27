Днями бункерний диктатор сказав, що до 1 липня на території Білорусі побудують сховище для російської нуклеарної зброї. Речник НАТО у неділю, 26 березня, розкритикував Кремль за небезпечну та безвідповідальну риторику.

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НАТО стежить за ситуацією

Як зазначив представник Альянсу, Захід не втрачає пильності та уважно стежить за ситуацією. Разом з тим, за його словами, хоч такі заяви є небезпечними та безвідповідальними, однак фактично ніяких суттєвих змін у ядерній політиці Росії немає.

Ми не помітили жодних змін у ядерній політиці Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну,

– констатував речник НАТО.

Окрім того, він заявив, що апелювання Путіним до факту, що країни НАТО обмінюються нуклеарною зброєю, є абсолютно хибним, оскільки держави Заходу дотримуються міжнародних зобов'язань, а Росія – ні.

Союзники по НАТО діють, повністю поважаючи свої міжнародні зобов'язання. Росія постійно порушує свої зобов'язання щодо контролю над озброєннями, нещодавно призупинивши свою участь у Новому договорі СНО (про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь – 24 Канал),

– проінформували в Альянсі.

Зверніть увагу! Про припинення участі Росією в Договорі СНО Путін заявив під час послання до Федеральних зборів у лютому 2023 року. Це рішення він пояснив тим, що Захід продовжує розвивати свій ядерний арсенал та наполягає на доступі до російських нуклеарних об'єктів.

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