На днях бункерный диктатор сказал, что до 1 июля на территории Беларуси построят хранилище для русского нуклеарного оружия. Представитель НАТО в воскресенье, 26 марта, раскритиковал Кремль за опасную и безответственную риторику.

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НАТО следит за ситуацией

Как отметил представитель Альянса, Запад не теряет бдительности и внимательно следит за ситуацией. Вместе с тем, по его словам, хотя такие заявления опасны и безответственны, однако фактически никаких существенных изменений в ядерной политике России нет.

Мы не заметили никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать нашу собственную,

– констатировал представитель НАТО.

Кроме того, он заявил, что апеллирование Путиным к факту, что страны НАТО обмениваются нуклеарным оружием, абсолютно ошибочно, поскольку государства Запада придерживаются международных обязательств, а Россия – нет.

Союзники по НАТО действуют, полностью уважая свои международные обязательства. Россия постоянно нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями, недавно приостановив свое участие в Новом договоре СНВ (о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений – 24 Канал),

– проинформировали в Альянсе.

Обратите внимание! О прекращение участия Россией в Договоре СНВ Путин заявил во время послания к Федеральному собранию в феврале 2023 года. Это решение он объяснил тем, что Запад продолжает развивать свой ядерный арсенал и настаивает на доступе к российским нуклеарным объектам.

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