Да, в Минобороны США отметили, сейчас нет признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако за ситуацией следят.
Кстати говоря Шантаж или реальная угроза: какова вероятность, что Путин нанесет ядерный удар из Беларуси
Мы не видели никаких оснований корректировать нашу стратегическую ядерную позицию, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
– отметили в Пентагоне.
Добавили, что остаются преданными коллективной обороне НАТО.
Что известно об угрозах России
- Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. Мол, в ответ на действия Великобритании. Лондон заявил, что предоставит Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- К 1 июля там будет завершено строительство хранилища. Однако речь не идет о предоставлении Беларуси ядерного оружия. Кремль разместит там свои ядерные силы и, как обычно, будет эксплуатировать территорию страны.
- На заявления диктатора отреагировали и в Украине. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что действия президента России свидетельствуют о его страхе Путин лишь фиксирует свое участие в совершении преступления, в нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что Кремль буквально взял Беларусь в ядерные заложники.