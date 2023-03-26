Так, у Міноборони США зазначили, зараз немає ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Однак за ситуацією пильнують.

До речі Шантаж чи реальна загроза: яка ймовірність, що Путін завдасть ядерного удару з Білорусі

Ми не бачили жодних підстав коригувати нашу стратегічну ядерну позицію, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю,

– наголосили у Пентагоні.

Додали, що залишаються відданими колективній обороні альянсу НАТО.

Що відомо про погрози Росії