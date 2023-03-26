Так, у Міноборони США зазначили, зараз немає ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Однак за ситуацією пильнують.
До речі Шантаж чи реальна загроза: яка ймовірність, що Путін завдасть ядерного удару з Білорусі
Ми не бачили жодних підстав коригувати нашу стратегічну ядерну позицію, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю,
– наголосили у Пентагоні.
Додали, що залишаються відданими колективній обороні альянсу НАТО.
Що відомо про погрози Росії
- Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. Мовляв, у відповідь на дії Великої Британії. Лондон заявив, що надасть Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- До 1 липня там завершать будівництво сховища. Однак мовиться не про надання Білорусі ядерної зброї. Кремль розмістить там свої ядерні сили та, як вже звично, експлуатуватиме територію країни.
- На заяви диктатора відреагували і в Україні. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що дії президента Росії свідчать про його страх. Путін лише фіксує свою участь у скоєнні злочину, порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї.
- Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що Кремль буквально взяв Білорусь в ядерні заручники.