Да, Евросоюз непременно отреагирует, если Россия реализует ядерные планы на территории Беларуси. Ожидается комментарий белорусской стороны. Об этом заявил спикер Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. 24 Канал.

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Журналисты спросили у Стано, планирует ли ЕС применять санкции на опережение против России, если диктатор реализует свои ядерные планы.

Как сказал высокий представитель ЕС, если это случится – будут последствия,

– ответил Стано.

По его словам, вопрос санкций – в компетенции стран-членов и должностные лица Еврокомиссии не могут раскрывать детали. Однако в ЕС готовы ко всем сценариям, но ждут комментарии Лукашенко.

"Мы пересматриваем нашу готовность по мере того, как разворачиваются события. Сначала очень важно отвергнуть эти заявления и также услышать, что скажет белорусская сторона, режим Лукашенко, который уже является соучастником этой варварской противоправной агрессии. Но факт того, что это была бы эскалация" , это создаст угрозу безопасности Европы и не останется без реакции стран-членов", – подчеркнул Стано.

Кстати, ранее на заявление о ядерном оружии уже отреагировал высокий представитель Европейского Союза по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь все еще может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", – заявлял он.

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