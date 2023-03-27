Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, ключевое решение за белорусским народом.

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Может ли Лукашенко остановить Путина

Игорь Рейтерович объяснил, что Александра Лукашенко сложившаяся ситуация больше, чем устраивает.

Он не способен сегодня этому противиться и развернуться на 180 градусов. Это явно не о Лукашенко в контексте этого ядерного оружия,

– аргументировал он.

По его мнению, все же официальная позиция белорусских властей отсутствует. Пропагандисты громко кричат о ядерном пепле на месте Вильнюса и Варшавы и радуются, что оружие переместят на их территорию.

Поэтому обращаться к власти Беларуси – абсурдное решение.

Игорь Рейтерович рассказал, как позиция Беларуси может повлиять на усиление ядерной опасности: смотрите видео

Вся надежда на белорусов

Политолог рассказал, что вариант, который может с малой вероятностью сработать, это обращение к белорусскому народу с призывом открыть глаза.

"Белорусам вообще окей, что их территорию превращают действительно в цель, полигон? Мы же не знаем, как россияне это перевозят. Может, во время перевозки что-нибудь случится, выпадет из вагона, разорвет?" – заметил он.

По его словам, белорусы могли бы заявить о своей позиции с помощью демонстраций, акций протестов, впрочем, не агрессивных, а спокойных.

Они могут высказать свою позицию и сказать, что мы всегда говорили об определенной нейтральности, страна говорила, Лукашенко говорил, мы же не хотим снова возвращаться во времена Советского Союза, где проводились марши за разоружение и мы жили постоянно под угрозой ядерного удара,

– подчеркнул он.

Рейтерович подчеркнул, что реакция на ядерную опасность – очередной тест для белорусской оппозиции, потому что пока она молчит.

"И здесь через гражданское общество, остатки, которые там есть в Беларуси, можно в принципе попытаться как-то ситуацию изменить", – пояснил он.

По его мнению, белорусы, конечно, удивляют своим поведением европейцев, живущих с правом голоса.

Ядерные угрозы Путина