Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, все уже увидели, на что способна Россия.

Смотрите также Ядерные угрозы Путина – показатель проигрыша России: эксагент КГБ указал на два момента

Как готовился ядерный шантаж

Тарас Жовтенко убежден, что наши союзники уже не удивляются новым заявлениям Владимира Путина. Ядерный вопрос президент России обсуждал с самопровозглашенным главой Беларуси еще в 2020 году.

"В 2021 году это обсуждение приобрело какую-то более активную фазу, они даже совместные учения проводили стратегические ядерные российские силы и смотрели, как российские бомбардировщики наносят удар с четырех направлений", – пояснил он.

Уже в 2022 году дело дошло до практических шагов: в феврале в Беларуси был проведен так называемый референдум, где из Конституции убрали нейтральный и безъядерный статус государства, а в июне 2022 года Лукашенко официально обратился к Путину с просьбой развернуть на территории Беларуси ОТРК "Искандер".

По его словам, в декабре 2022 года Беларусью было объявлено, что эти комплексы стали на боевое дежурство.

В принципе, эта ситуация развивалась в динамике. О планах россиян развернуть свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси было известно за достаточно серьезное время именно перед началом полномасштабного вторжения в Украину,

– подчеркнул Жовтенко.

По его мнению, если бы Россия сначала развернула ядерное оружие в Беларуси, а затем начала войну, то ядерная риторика Кремля по Западу была бы более эффективной.

Тарас Жовтенко рассказал, почему на ядерные угрозы Путина никто не реагирует: смотрите видео

План Путина не сработал

Эксперт по международной безопасности рассказал, что тогда Запад был не так сплочен, поэтому ядерные угрозы Путина могли бы быть действительно опасными для стран Восточной и Центральной Европы.

Очевидно, что российский фюрер немного поспешил с вторжением в Украину. Сейчас эта ситуация рассматривается Западом уже с точки зрения года войны, когда российская армия показала, что она никакая не вторая в мире,

– подчеркнул он.

По мнению Жовтенко, ядерный шантаж Путина за год войны стал ничтожным, потому что еще летом 2022 года западные союзники Украины, американцы особенно, очень подробно объяснили диктатору, чем закончится вся эта авантюра с ядерной эскалацией для России и персонально для Путина.

"Теперь мы видим, что время от времени Димон (Дмитрий Медведев – 24 Канал) что-то пишет на эту тему о ядерном армагеддоне, но мы понимаем, что его серьезно мало кто воспринимает", – пояснил он.

По его словам, российский режим сделал по этому вопросу шаги назад.

Запад сопротивляется России

Тарас Жовтенко сообщил, что Россия ищет разные способы эффективного влияния.

"Сейчас фактически мы видим, что Россия хочет вернуться к этому ядерному шантажу, но уже руками Лукашенко, что якобы ядерное оружие на территории его страны, значит, решение о его использовании условно в первую очередь принимается с точки защиты безопасности Беларуси", – отметил он.

Однако весь Запад прекрасно понимает, что это обман. Диктатор действительно будет использовать любые инструменты для достижения целей.

Для него это ядерный шантаж – это два в одном. Это один из способов показать и Реджепу Эрдогану, и Си Цзиньпину, что есть еще порох в пороховницах у бункерного деда. А с другой стороны – это способ гибридного давления на Запад,

– добавил он.

По его словам, таким образом диктатор хочет прекратить поток вооружения в Украину во время подготовки к весеннему контрнаступлению. Запад же делает решительные шаги на встречу украинской победе. В частности, НАТО проводит консультации совместно со странами-членами ЕС, чтобы переориентировать приоритеты на развитие ВПК.

Ядерные угрозы Путина