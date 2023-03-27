Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в своем стриме, передает 24 Канал. Он считает, что у россиян не хватает сил.

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"Даже Авдеевское направление немного спало. Видимо, у России не хватает усилий для того, чтобы там развивать такой же наступательный натиск, как это было на Бахмутском направлении", – заявил он.

Где самые жестокие бои

Жданов рассказал, что в центре Бахмута и на северном выступе возле него идут самые жестокие бои.

Особенно южная окраина самого Бахмута. Противник все-таки продолжает атаковать наши позиции, продолжает пытаться прорваться в центр города. Силы обороны пытаются его удержать,

– отметил военный эксперт.

Какая ситуация на Авдеевском направлении: смотрите видео

На Марьинском направлении, по словам Жданова, враг тоже продолжал наступательные действия, но такого наступательного натиска, который он мог создать на Бахмутском направлении, не получилось.

"В настоящее время за минувшие сутки есть некоторое снижение активности атак со стороны российских оккупационных войск на наши позиции", – подчеркнул он.

Что происходит на Авдеевском направлении