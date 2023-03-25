Однако россиянам не удается реализовать это уже полгода. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе и военный эксперт Игорь Романенко.
Стоит внимания Авдеевка стала более горячей точкой, чем Бахмут, – офицер ВСУ
Что россияне задумали в Авдеевке
Тактика врага в последнее время вполне понятна. Так, если захватчикам не удается достичь цели атаками в лоб – они начинают осуществлять окружение. Это можно увидеть по действиям оккупационного войска и его соответствующих подразделений вокруг Бахмута, в частности, на севере и на юге города.
Похожая ситуация сейчас и в Авдеевке. Следовательно, если российские оккупанты не могут добиться успехов на одном участке фронта и существенных ресурсов у них нет – остается только один выход.
По предварительным разведданным, россияне могут снимать силы и бросать на усиление, например, в Авдеевку,
– заметил генерал-лейтенант ВСУ.
По его мнению, в Авдеевке захватчики планируют такой же подход и продвижение, как в Бахмуте. Так, ширина коридора в Бахмуте около 4 километров. В то же время в Авдеевке – до 10 километров, однако его длина увеличивается. Силы обороны Украины осуществляют контрдействия, необходимые для ситуации.
Романенко о ситуации в Авдеевке: смотрите видео
Последние новости касательно Авдеевки
- Российские оккупанты активизировались в районе Авдеевки на Донбассе. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заметил, что захватчики пытаются прощупать слабое место в нашей обороне, чтобы направить туда свои силы.
- Россияне уже 9 лет этой войны не могут захватить город. По мнению Гетьмана, врагу будет очень тяжело в Авдеевке. Им придется потратить огромное количество снарядов и живой силы, чтобы продвинуться хотя бы на несколько метров.
- В ВСУ отметили, что вблизи Авдеевки захватчики уже выдыхаются, понеся бешеные потери. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский отметил, что враг уже исчерпал свои основные силы.