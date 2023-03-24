Российские военные пытались реализовать такой план и под Бахмутом, но пока им не удалось окружить город. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Заметьте Россияне не имеют сил для атак на нескольких направлениях и меняют тактику ракетных ударов, – ISW

Почему россияне активизировались под Авдеевкой

В районе Бахмута бои не прекратились, но их интенсивность уменьшилась. Поэтому россияне решили применить силы, чтобы окружить Авдеевку. Оккупационное войско пытается обойти город с севера.

Пока им это не удалось, но там действительно идут ожесточенные бои. Безусловно, ВСУ трудно удержать большое количество оккупантов, которые не жалеют людей,

– заметил майор ВСУ.

С другой стороны, многие бойцы ВСУ воюют в этом регионе с 2014 года. Поэтому хорошо знают местность и даже могут предсказать, где враг может попытаться продвигаться.

Дальнейшее развитие событий в районе Авдеевки зависит и от того, какие силы и средства попытаются применить россияне. По мнению Гетьмана, если оккупанты значительно усилят давление на ВСУ и бросят туда большое количество живой силы и техники, то существует вероятность, что ВСУ придется отходить на более подготовленные рубежи.

Впрочем, это абсолютно нормальная ситуация во время активной обороны.

Гетьман о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

Город держат титаны с 9-летним опытом

Более того, учитывая 9-летний боевой опыт, Авдеевский гарнизон более укреплен, чем наши войска в Бахмуте. Дело в том, что непосредственно в Бахмуте раньше не происходило боевых действий, потому там пришлось строить всю оборону.

Так, возле Авдеевки построено много огневых и снайперских точек. Позиции более подготовлены и пристреляны.

Россиянам там гораздо сложнее, потому что они не знают, откуда может прилететь,

– подчеркнул Гетьман.

По его мнению, оккупационному войску будет очень сложно там. Им придется потратить огромное количество снарядов и живой силы, чтобы продвинуться хотя бы на несколько метров.

Какая ситуация в Авдеевке: коротко