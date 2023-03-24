Російські військові намагалися реалізувати такий план і під Бахмутом, але поки їм не вдалося оточити місто. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Чому росіяни активізувалися під Авдіївкою

Наразі у районі Бахмута бої не припинилися, але їхня інтенсивність зменшилася. Тож росіяни вирішили наявні сили застосувати, щоб оточити Авдіївку. Окупаційне військо намагається обійти місто з півночі.

Поки їм це не вдалося, але там дійсно йдуть запеклі бої. Безперечно ЗСУ важко втримати велику кількість окупантів, які не шкодують людей,

– зауважив майор ЗСУ.

З іншого боку, багато бійців ЗСУ воюють у цьому регіоні з 2014 року. Відтак, добре знають місцевість і навіть можуть передбачити, де ворог може спробувати просуватися.

Подальший розвиток подій в районі Авдіївки залежить також від того, які сили та засоби спробують застосувати росіяни. На думку Гетьмана, якщо окупанти значно посилять тиск на ЗСУ та кинуть туди велику кількість живої сили та техніки, то існує ймовірність, що ЗСУ доведеться відходити на більш підготовлені рубежі.

Утім, це є абсолютно нормальною ситуацією під час активної оборони.

Гетьман про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео

Місто тримають титани з 9-річним досвідом

Ба більше, з огляду на 9-річний бойовий досвід Авдіївський гарнізон є більш укріпленим, аніж наші війська в Бахмуті. Річ у тім, що безпосередньо в Бахмуті раніше не відбувалося бойових дій, тому там довелося будувати всю оборону.

Так, біля Авдіївки побудовано багато вогневих і снайперських точок. Позиції є більш підготовленими та пристріляними.

Росіянам там набагато важче, бо вони не знають, звідки може прилетіти,

– підреслив Гетьман.

На його думку, окупаційному війську буде дуже складно там. Їм доведеться витратити шалену кількість снарядів та живої сили, щоб просунутися бодай на кілька метрів.

Яка ситуація в Авдіївці: коротко