Только в течение четверга, 23 марта, враг 15 раз пытался штурмовать здесь украинские войска. Об этом в эфире 24 Канала рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

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В Авдеевке очень сложная ситуация

Еще 7 попыток штурма на Авдеевском направлении были у россиян уже в ночь на 24 марта. Так что ситуация в городе пока очень сложная.

Мы только вчера вернулись из Авдеевки. Сам город под постоянными обстрелами – как минометными, так и артиллерийскими. По городу работают реактивная артиллерия и авиация,

– рассказывает Алексей Дмитрашковский.

Несмотря на это, в городе по-прежнему остаются гражданские. Сейчас таковых около 2 тысяч. В большинстве своем эти люди живут в подвалах и только в очень редких случаях – в квартирах.

"Но если в квартирах – мы общались с местной жительницей – их в квартире проживает 16 человек, большое количество кошек и собак. Воды в городе нет, света нет, тепла нет", – подчеркнул представитель Сил обороны Таврического направления.

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Россияне скоро не смогут атаковать

Собеседник отмечает, что украинские защитники удачно отражают атаки врага, дают ему достойный отпор. У россиян пока нет никаких успехов, поэтому наши военные ожидают, что в ближайшее время они потеряют возможность атаковать.

Стратегического значения здесь нет. Они лишь пытаются выполнить распоряжение своего главнокомандующего – этого человека из кремлевского дома для престарелых,

– заявил Алексей Дмитрашковский.

Пытаясь выполнить эти задачи, россияне теряют огромное количество живой силы. Только за минувшие сутки 23 марта враг потерял более 3 рот убитыми и ранеными, а также 31 единицу техники.

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"Это происходит ежедневно. Никакой тактики или какого-либо замысла не отслеживается. Они наступают из одной и той же лесополосы, атакуют группами по 15 – 20 человек под прикрытием, в редких случаях, 1 – 2 единиц техники", – рассказывает военнослужащий.

Обычно эта техника – это либо танк, либо пара БМП. Впрочем, довольно часто украинские артиллеристы "отсекают" эту технику еще на старте атаки, так что на позиции выходит только живая сила врага.

15 человек для любого подразделения, стоящего в обороне – это не так уж много. Это то, с чем можно справляться. И справляемся,

– заверил Дмитрашковский.

Резюмируя, он заверил, что россияне несут на Авдеевском направлении огромные потери, и ВСУ чувствуют их истощение. Так что с нетерпением ожидают приказа переходить в контрнаступление.

"Я думаю, что в ближайшее время, когда поступит команда, мы перейдем к контрнаступлению – в том направлении, которое будет определено", – заявил спикер Сил обороны Таврического направления.

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