В настоящее время Авдеевка в значительной степени разрушена. Об этом сообщили британские разведчики.

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Что известно о новой цели россиян на Донбассе

За последние три недели российские войска добились ползущих успехов вокруг контролируемого Украиной города Авдеевки на Донбассе, непосредственно к северу от Донецка,

– рассказали в разведке.

По словам аналитиков, российская операция в основном проводилась силами 1-го армейского корпуса псевдореспублики "ДНР". Это местный персонал, хорошо знающий местность.

Обратите внимание! Авдеевка с 2014 года находится на передовом конфликте на Донбассе. Город сейчас в значительной степени разрушен.

В разведке считают, что разветвленный комплекс Авдеевского коксохимического завода, предположительно, будет рассматриваться как особо защитная ключевая местность в ходе битвы.

"Тактически ситуация похожа на ту, что в большом городе Бахмут. Украинские войска продолжают организованную оборону, но их линии поставки находятся под растущей угрозой из-за российской операции по захвату", – подчеркнули британские разведчики.

В Генштабе ВСУ назвали цели оккупантов

Недавно заместитель начальника главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что к лету этого года захватчики хотят захватить Донецкую и Луганскую области.

"Российские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины", – отметил Громов.