На этом во время телемарафона подчеркнул спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Он отметил, что российские захватчики продолжают атаковать Авдеевку, передает 24 Канал.

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Количество атак существенно сократилось

По словам Дмитрашковского, в районе Авдеевки не "так, чтобы очень горячо". В то же время следует понимать, что враг продолжает атаковать населенный пункт и стремится взять его в кольцо. Кроме того, боевые действия продолжаются в направлении Марьинки.

За минувшие сутки, 23 марта, враг совершил 31 атаку на Донецком направлении. Из них 15 пришлись на Авдеевский (7 из которых осуществлялись ночью). Интересно, что примерно 2 недели назад речь шла не о 31, а о 95 атаках.

Спикер подчеркнул, что за минувшую ночь обошлось без потерь территории. Он также выразил надежду, что этой ничего не изменится, если вообще не станет лучше.

Можно сказать, что враг основные свои силы уже исчерпал. Потерпел довольно большие потери личного состава и техники. Только за минувшие сутки враг потерял более трех рот личного состава убитыми и ранеными,

– подчеркнул Дмитрашковский.

Он отметил, что на прошлой неделе оккупантам пришлось привлекать резервы. Речь идет о подразделении 98-й десантной бригады и 2 танковых ротах.

На Угледарском направлении более спокойно

Дмитрашковский отметил, что Угледарское направление на сегодня можно считать несколько более спокойным. По крайней мере если сравнивать с Авдеевским и Марьинским.

По словам спикера, там враг тоже понес немалые потери в живой силе и технике. Дмитрашковский высказал предположение, что там оккупантам нужно время, чтобы восстановиться и пополнить резерв.

В то же время, он отметил, что россияне могут не восстановиться на этом направлении. Этому способствует регулярный "хлопок" в Мелитополе и Бердянске. Ведь там ВСУ попадают по пунктам управления и складам боеприпасов и живой силе врага.