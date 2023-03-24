На цьому під час телемарафону наголосив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. Він зауважив, що російські загарбники продовжують атакувати Авдіївку, передає 24 Канал.

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Кількість атак суттєво скоротилася

За словами Дмитрашківського, в районі Авдіївки не "так, щоб аж дуже гаряче". Водночас слід розуміти, що ворог продовжує атакувати населений пункт і прагне взяти його в кільце. Крім того, бойові дії тривають у напрямку Мар'їнки.

За минулу добу, 23 березня, ворог здійснив 31 атаку на Донецькому напрямку. З них 15 – припали на Авдіївський (7 з яких здійснювалися вночі). Цікаво, що приблизно 2 тижні тому йшлося не про 31, а про десь 95 атак.

Речник підкреслив, що за минулу ніч не було втрат території. Він також висловив надію, що цієї нічого не зміниться, якщо взагалі не стане краще.

Можна сміливо сказати, що ворог основні свої сили вже вичерпав. Зазнав досить великих втрат особового складу та техніки. Лише за минулу добу ворог втратив понад три роти особового складу вбитими та пораненими,

– підкреслив Дмитрашківський.

Він зауважив, що минулого тижня окупантам довелося залучати резерви. Мовиться про підрозділ 98-ї десантної бригади та 2 танкові роти.

На Вугледарському напрямку спокійніше

Дмитрашківський зауважив, що Вугледарський напрямок на сьогодні можна вважати дещо спокійнішим. Принаймні якщо порівнювати з Авдіївським і Мар'їнським.

За словами речника, там ворог теж зазнав чималих втрат у живій силі та техніці. Дмитрашківський висловив припущення, що там окупантам потрібний час для того, щоб відновитися та поповнити резерв.

Водночас він зауважив, що росіяни можуть не відновитися на цьому напрямку. Цьому сприяє регулярна "бавовна" у Мелітополі та Бердянську. Адже там ЗСУ влучають по пунктах управління та складах боєприпасів і живій силі ворога.