Проте росіянам не вдається реалізувати це вже пів року. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ в запасі та військовий експерт Ігор Романенко.
Варте уваги Авдіївка нині стала більш гарячою точкою, ніж Бахмут, – офіцер ЗСУ
Що росіяни задумали в Авдіївці
Тактика ворога останнім часом є цілком зрозумілою. Так, якщо загарбникам не вдається досягти мети атаками в лоб – вони починають здійснювати оточення. Це можна побачити за діями окупаційного війська та його відповідних підрозділів навколо Бахмута, зокрема на півночі та на півдні міста.
Схожа ситуація зараз і в Авдіївці. Відтак, якщо російські окупанти не можуть досягти успіхів на одній ділянці фронту й суттєвих ресурсів у них немає – залишається лише один вихід.
За попередніми розвідданими, росіяни можуть знімати сили та кидати на підсилення, наприклад, в Авдіївку,
– зауважив генерал-лейтенант ЗСУ.
На його думку, в Авдіївці загарбники планують такий самий підхід і просування як у Бахмуті. Так, ширина коридору в Бахмуті близько 4 кілометри. Водночас в Авдіївці – до 10 кілометрів, проте його довжина збільшується. Сили оборони України здійснюють контрдії, необхідні до ситуації.
Романенко про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео
Останні новини щодо Авдіївки
- Російські окупанти активізувалися в районі Авдіївки, що на Донеччині. Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зауважив, що загарбники намагаються промацати слабке місце в нашій обороні, щоб спрямувати туди свої сили.
- Росіяни вже 9 рік цієї війни не можуть захопити місто. На думку Гетьмана, ворогу буде дуже важко в Авдіївці. Їм доведеться витратити шалену кількість снарядів та живої сили, щоб просунутися бодай на кілька метрів.
- У ЗСУ зауважили, що поблизу Авдіївки загарбники вже видихаються, зазнавши шалених втрат. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський зазначив, що ворог вже вичерпав основні свої сили.