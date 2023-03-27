Про це військовий експерт Олег Жданов заявив своєму стрімі, передає 24 Канал. Він вважає, що в росіян не вистачає сил.
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"Навіть Авдіївський напрямок трохи послабився. Мабуть, у Росії бракує зусиль для того, щоби там розвивати такий же натиск наступальний, як це було на Бахмутському напрямку", – заявив він.
Де найжорстокіші бої
Жданов розповів, що в центрі Бахмуту та на північному виступі біля нього точаться найжорстокіші бої.
Особливо південна околиця самого Бахмуту. Противник все-таки продовжує атакувати наші позиції, продовжує намагатися прорватися до центру міста. Сили оборони намагаються його утримати,
– зазначив військовий експерт.
Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться відео
На Мар’їнському напрямку, за словами Жданова, ворог теж продовжував наступальні дії, але такого наступального натиску, який він міг створити на Бахмутському напрямку, не вийшло.
"Нині за минулу добу є деяке зниження активності атак з боку російських окупаційних військ на наші позиції", – наголосив він.
Що відбувається на Авдіївському напрямку
- З Авдіївки евакуюють комунальників. Так вирішила місцева влада. Відповідно, тепер у місті не буде мобільного зв’язку та можливості заряджати телефони.
- Генерал-лейтенант ЗСУ в запасі та військовий експерт Ігор Романенко зазначив, що, за попередніми розвідданими, росіяни можуть знімати сили та кидати на підсилення, зокрема, в Авдіївку. Він переконаний, що там окупанти планують такий же підхід і просування як і в Бахмуті.
- Раніше офіцер ЗСУ, боєць 1 бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець заявляв, що Авдіївка стала більш гарячою точкою, ніж Бахмут. Однак, всі спроби росіян оточити місто є марними.