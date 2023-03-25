У стабілізаційний пункт у Донецькій області евакуаційні підрозділи щодня доставляють поранених із самої передової. Лікарі роблять титанічну роботу, щоб стабілізувати стан бійців.

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Як медики рятують життя захисникам

Бойова медикиня 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха Оксана Чорна показала кілька годин зі щоденної праці стабпункту.

Це місце, де стомлені люди в напівзруйнованій будівлі під світлом налобних ліхтариків вдень і вночі роблять усе від них залежне, щоб ваші чоловіки, сини, батьки вижили,

– каже Чорна.

Варто зазначити, що у мирному житті жінка була професоркою економіки. Однак з початком російсько-української війни стала водієм санітарів у 28-й окремій механізованій бригаді.

Медики рятують бійців під Авдіївкою / Фото 18+ Оксана Чорна

Зазвичай, за словами медикині, на чергування заступають хірург та анестезіолог. Хлопців з легкими пораненнями оглядають і надають допомогу санітари і фельдшери. Як тільки рани оброблять та стабілізують стан, поранених евакуюють до госпіталю.

Якщо стан важкий та потребує при транспортуванні ШВЛ, то на допомогу приходить волонтерський медичний батальйон "Госпітальєри". Навчені екіпажі, споряджені всім необхідним машини і лікарі, які рятують життя пліч-о-пліч із воєнними медиками.

Всі працюють злагоджено і максимально швидко, щоб врятувати кожне життя.

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