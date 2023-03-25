В стабилизационный пункт в Донецкой области эвакуационные подразделения ежедневно доставляют раненых из самой передовой. Врачи проделывают титаническую работу, чтобы стабилизировать состояние бойцов.

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Как медики спасают жизнь защитникам

Боевая медикиня 53 ОМБр имени князя Владимира Мономаха Оксана Черная показала несколько часов по ежедневному труду стабпункта.

Это место, где уставшие люди в полуразрушенном здании под светом налобных фонариков днем и ночью делают все от них зависящее, чтобы ваши мужья, сыновья, родители выжили,

– говорит Черная.

Следует отметить, что в мирной жизни женщина была профессором экономики. Однако с началом русско-украинской войны стала водителем санитаров в 28-й отдельной механизированной бригаде.

Медики спасают бойцов под Авдеевкой / Фото 18+ Оксана Чорна

Обычно, по словам медикини, на дежурство заступают хирург и анестезиолог. Ребят с легкими ранениями осматривают и оказывают помощь санитары и фельдшеры. Как только раны обработают и стабилизируют состояние, раненых эвакуируют в госпиталь.

Если состояние тяжелое и нуждается в транспортировке ИВЛ, то на помощь приходит волонтерский медицинский батальон "Госпитальеры". Обученные экипажи, снаряженные всем необходимым машины и врачи, спасающие жизнь бок о бок с военными медиками.

Все работают слаженно и максимально быстро, чтобы спасти каждую жизнь.

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