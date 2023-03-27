Голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що з міста будуть евакуйовані комунальники, які досі робили все для підтримки життя у місті. Відповідно у місті не буде мобільного зв'язку та можливості заряджати телефони.

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В Авдіївці не буде мобільного зв'язку

Віталій Барабаш пояснив, що рішення про евакуацію комунальників довелося ухвалити після того, як під час одного з обстрілів був приліт неподалік від них. Евакуація буде тривати поетапно.

Голова МВА розповів, що внаслідок обстрілів щодня є зруйновані багатоповерхівки і ситуація в місті погіршується. За останні кілька тижнів не було жодного дня без прильотів.

Після виїзду комунальників у місті зникне мобільний зв'язок, не буде можливостей заряджати телефони. Тому голова МВА закликає місцевих також їхати з міста.

Нікому буде обслуговувати генератори і нікому буде обслуговувати мобільну вишку. Тому треба їхати, особливо з дітьми. Не хочу називати прізвища цих людей, які ховають дітей та змінюють локації,

– розповів Барабаш.

Голова МВА наголосив, що навіть підвали не рятують від ворожих обстрілів, адже після влучань людей може засипати завалами.

Авдіївка може стати другою Мар'їнкою і, на жаль, від неї нічого не залишиться,

– підкреслив Барабаш.

Барабаш про ситуацію в Авдіївці: дивіться відео

Як евакуюватися: куди звертатися цивільним

Мешканці Авдіївки, які ще не виїхали з міста рекомендують звертатися за наступними номерами телефонів для організації виїзду з міста та поселення у безпечному місці: