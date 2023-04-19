С таким заявлением выступила замгоссекретаря США Венди Шерман во время открытия ежегодной конференции НАТО. Она проходила в Северной Америке во вторник, 18 апреля.

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США призывают внимательно следить за Путиным

Шерман подчеркнула, что НАТО должно внимательно следить за всеми действиями Путина, ведь он якобы готов пойти на "управляемую эскалацию". По ее мнению, российский диктатор может использовать ядерку как определенный "демонстрационный эффект".

Очень важно следить за этим (намерен ли Путин применять тактическое ядерное оружие – 24 Канал),

– подчеркнула Шерман.

По мнению Шерман, подтверждением тому является объявление Кремля о готовности разместить ядерку на территории Беларуси. В США считают, что это и есть "попытка управляемой эскалации".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление Шерман и заявил, что план Путина по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси является частью "многолетней модели ядерной риторики". Поэтому Альянс будет внимательно следить за действиями России.

В Украине ядерные угрозы Путина считают блефом

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что считает ядерную риторику российского диктатора блефом. Это он аргументировал несколькими доводами.

Во-первых, Россия не проводила испытание ядерного оружия с 1998 года. Тогда были последние учения в Казахстане. С того времени россияне ни разу не объявляли об испытаниях ядерки.

Во-вторых, оккупанты каждый день наносят удары по разной инфраструктуре Украины, атакуют мирных жителей и нарушают все законы войны. Поэтому Резников назвал возможное применение ядерного оружия "последней красной линией в мире".

И где бы они ее использовали? Море, горы, города, первая линия? – подчеркнул Резников.