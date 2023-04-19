З такою заявою виступила заступниця держсекретаря США Венді Шерман під час відкриття щорічної конференції НАТО. Вона проходила у Північній Америці у вівторок, 18 квітня.

До теми Час пішов: Захід почав полювання на "священну корову" росіян

США закликають уважно стежити за Путіним

Шерман підкреслила, що НАТО має уважно стежити за всіма діями Путіна, адже він нібито готовий піти на "керовану ескалацію". На її думку, російський диктатор може використати ядерку як певний "демонстраційний ефект".

Дуже важливо стежити за цим (чи збирається Путін застосовувати тактичну ядерну зброю – 24 Канал),

– підкреслила Шерман.

На думку Шерман, підтвердженням цього є оголошення Кремля по готовність розмістити ядерку на території Білорусі. У США вважають, що це і є "спробою керованої ескалації".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував заяву Шерман та заявив, що план Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі є частиною "багаторічної моделі ядерної риторики". Саме тому Альянс буде уважно стежити за діями Росії.

В Україні ядерні погрози Путіна вважають блефом

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вважає ядерну риторику російського диктатора блефом. Це він аргументував кількома доводами.

По-перше, Росія не проводила випробування ядерної зброї з 1998 року. Тоді були останні навчання у Казахстані. Відтоді росіяни жодного разу не оголошували про випробування ядерки.

По-друге, окупанти кожного дня завдають ударів по різній інфраструктурі України, атакує мирних жителів і порушує всі закони війни. Тому Резніков назвав можливе застосування ядерної зброї "останньою червоною лінією у світі".

“І де б вони її використовували? Море, гори, міста, перша лінія?” – підкреслив Резніков.