Як сказав Резніков в інтерв'ю іспанському виданню, останнє випробування ядерної зброї Росія проводила ще 1998 року в Казахстані.

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У цьому контексті Резніков поцікавився, в якому стані "цей ядерний арсенал" країни-агресорки. За словами міністра оборони України, Китай та Індія "чітко попередили" Кремль, що ядерну зброю застосовувати не варто.

Міністр оборони України наголосив, що Росія у війні проти України бомбить інфраструктуру, "поводиться з мирними жителями, як із ворогами", використовує ракети. Резніков назвав можливе застосування ядерної зброї "останньою червоною лінією у світі".

І де б вони її використовували? Море, гори, міста, перша лінія?,

– додав він.

Ядерні погрози Росії