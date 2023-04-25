Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что российские угрозы будут работать против самой агрессорки.

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Шейтельман отметил, что российское бряцание ядерным оружием активизировались после недавних ударов беспилотниками по территории России.

Доподлинно неизвестно, какие из них куда-то долетели. Известно, о падении беспилотника из 17 килограммами тротила возле Москвы. Второй неподалеку упал с парашютами. Также в сети гуляет видео с беспилотником на Красной площади, который управляется явно из Украины, там изображен герб.

Туда же добавился ночной удар по морской базе в Севастополе, который явно чем-то хорош для нас, и плохим для них закончился. Учитывая звук взрыва, учитывая выбитые окна Севастопольской бухте вокруг, хоть они и сказали, что все это мелочи, но решили выйти из Зерновой сделки, наверное, что-то там повредили,

– добавил говорящий.

Он упомянул, что в конце октября – начале ноября 2022 года атаки морскими беспилотниками были настолько удачными, что появились даже видеодоказательства взрывов российских судов.

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Страны могут нанести превентивный удар по России

Шейтельман подчеркнул, что Конвенция о нераспространении ядерного оружия приравнивает угрозы неядерному государству к применению этого оружия.

Если ядерная страна угрожает неядерной, то остальные четыре страны должны нанести по ней удар, должны военным способом отразить агрессию. То есть США, Франция, Великобритания и Китай абсолютно законно могут нанести удар по России.

И очень странно, что до сих пор не ведется обсуждение этой темы, это разрушает договор,

– подчеркнул эксперт.

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