Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что российские угрозы будут работать против самой агрессорки.
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Шейтельман отметил, что российское бряцание ядерным оружием активизировались после недавних ударов беспилотниками по территории России.
Доподлинно неизвестно, какие из них куда-то долетели. Известно, о падении беспилотника из 17 килограммами тротила возле Москвы. Второй неподалеку упал с парашютами. Также в сети гуляет видео с беспилотником на Красной площади, который управляется явно из Украины, там изображен герб.
Туда же добавился ночной удар по морской базе в Севастополе, который явно чем-то хорош для нас, и плохим для них закончился. Учитывая звук взрыва, учитывая выбитые окна Севастопольской бухте вокруг, хоть они и сказали, что все это мелочи, но решили выйти из Зерновой сделки, наверное, что-то там повредили,
– добавил говорящий.
Он упомянул, что в конце октября – начале ноября 2022 года атаки морскими беспилотниками были настолько удачными, что появились даже видеодоказательства взрывов российских судов.
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Страны могут нанести превентивный удар по России
Шейтельман подчеркнул, что Конвенция о нераспространении ядерного оружия приравнивает угрозы неядерному государству к применению этого оружия.
Если ядерная страна угрожает неядерной, то остальные четыре страны должны нанести по ней удар, должны военным способом отразить агрессию. То есть США, Франция, Великобритания и Китай абсолютно законно могут нанести удар по России.
И очень странно, что до сих пор не ведется обсуждение этой темы, это разрушает договор,
– подчеркнул эксперт.
Ядерные потуги России: что известно
- Дмитрий Медведев продолжил свои традиционные басни о начале ядерной войны. Также он врал, что в России отсутствует дефицит ракет, снарядов и танков.
- Генерал-лейтенант США Бен Годжес оценил вероятность запуска ядерных ракет Кремлем как очень малую.
- В украинской разведке заявили, что российские угрозы никак не влияют на профессиональных политиков и не препятствуют военной помощи Украине.