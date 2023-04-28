Як пише провідне американське видання, ці датчики можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби та ідентифікувати того, хто здійснив атаку.

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Дії Кремля не залишаться непоміченими

Одна з цілей передачі такого обладнання полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській території, "атомний підпис" і провину Москви може бути підтверджено.

Відомо, що мережа датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме змогу "характеризувати розмір, місце розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху". Крім того, розгорнуті датчики позбавлять Росію "будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без зазначення винних".

В одному зі сценаріїв Вашингтон міг би використовувати інформацію, зібрану мережею, щоб виключити можливість неправильної ідентифікації нападника, який влаштував ядерний вибух. Це може здатися непотрібним кроком, з огляду на відмінну особливість грибоподібної хмари. Але якщо зброю буде доставлено вантажівкою, танком або човном, а не помітною ракетою з траєкторією польоту, що відстежується, з'ясувати її походження може виявитися практично неможливо.

Чи вплине це якось на країну-агресора

На думку експертів у галузі ядерної енергетики, публічна інформація про таке оборонне планування може стримувати Москву, оскільки вона знає, що Вашингтон може викрити так звану "операцію під фальшивим прикриттям".

Все, що відомо про ядерні погрози