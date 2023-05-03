Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт.

Читайте повністю Про контрнаступ, деокупацію Криму та ядерні погрози Росії: інтерв'ю з представницею США при НАТО

Чи може Путін застосувати ядерну зброю

Сміт наголосила, що США вважають брязкання Путіна "ядерною палицею" неймовірно небезпечним і тривожним. Вашингтон попередив Москву про ризики застосування ядерки, а також про серйозні наслідки, з якими росіяни зіткнуться, якщо вирішать це зробити.

Дуже важко передбачити, що саме діється у голові президента Путіна. І коли мовиться про брязкання ядерною шаблею, що ми спостерігали, було важко визначити, чи є це чистим пустослів'ям, чи він справді планує застосувати ядерну зброю,

– підкреслила представниця США при НАТО.

Водночас вона додала, що наразі у США немає ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї. Однак, Вашингтон продовжить уважно стежити за ситуацією, спостерігати за тим, як окупанти говорять про це, і визначати, чи є ознаки того, що вони готуються до використання.

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Зверніть увагу! Очільник ГУР Кирило Буданов переконаний, що деокупація Криму не стане для російського диктатора тим чинником, який змусить його застосувати ядерний потенціал.