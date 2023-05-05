У розвідці США зробили заяву щодо можливого ядерного удару Росії по Україні. Читайте далі, що про це думає керівник відомства.

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Чи наважиться Росія на ядерний удар

Оцінками розвідки поділилася директорка Центральної розвідки США Евріл Хейнс у Сенатському комітеті з питань збройних сил. Вона висловила сумнів щодо того, що Кремль здатний на ухвалення відповідного рішення.

Це дуже малоймовірно, це наша поточна оцінка,

– наголосила вона.

Раніше постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт в інтерв'ю 24 Каналу поділилася міркуваннями щодо ядерного удару з боку Росії. Вона зазначила, що Вашингтон брязкання "ядерною палицею" вважає неймовірно небезпечним і тривожним. Водночас у країні попередили Кремль про наслідки, які на нього очікуватимуть, якщо він наважиться на цей крок.

Сміт додала, що надзвичайно непросто передбачити те, що твориться у голові Путіна. І спостереження за його заявами не дозволяють дати чітку відповідь: це було чисте пустослів'я, чи попередження про плани завдати ядерного удару.

До слова, погрози про можливий ядерний удар прокоментували у Повітряних силах ЗСУ. Напередодні в ефірі 24 Каналу Юрій Ігнат розповів, для чого Росія розкидається такими заявами знову.

Кремлю потрібна паніка

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, пропагандисти не просто так поширювали інформацію про буцімто підготовку стратегічної авіації. Мовилося про ймовірну загрозу ядерної атаки.

Юрій Ігнат підкреслив, що такі "лякалки" мають єдину мету – посіяти паніку серед громадян України. Відповідна ІПСО мала б штовхнути нас до "різких рухів": втечі з країни, скуповування сірників, солі та й узагалі будь-чого. Водночас він зазначив, що українці до таких погроз уже звикли.

Речник Повітряних сил додав, що вже й так усі червоні лінії окупанти перейшли. Він наголосив на тому, що Росія – терористична держава. І те, що вона зробила з українцями за останній тиждень, "взагалі не вкладається в голові". Але попри це, ворогові не вдасться нас залякати.