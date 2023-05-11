Диявол криється в деталях. Щоправда, під час свого спічу пропагандист не згадав італійське озеро Комо, бо ще сподівається повернути там свою нерухомість. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

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Російську армію – "в труху"

Що ж до інших країн, для Соловйова також погані новини. За словами військового експерта, навіть конвенційною зброєю російську армію можна знищити за 45 хвилин, використовуючи звичайні ракети класу "Тамагавк" та аналоги. Відтак питання застосування ядерної зброї, вважає Сєлєзньов, навряд чи колись буде на часі.

"Дорослі дяді, зокрема очільник КНР, спілкуючись з Владіміром Путіним, абсолютно чітко зауважили: неприпустимо навіть вести розмову про вірогідність застосування ядерної зброї. Мабуть, Соловйову про це не розповіли, тому він цитує "тємнікі", які вже давно неактуальні", – підсумував Владислав Сєлєзньов.

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