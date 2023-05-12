У Кремлі регулярно пускають у хід ядерну риторику та шантажують світ своїм нуклеарним озброєнням. Щодо можливості застосування ворожою державою такого типу зброї в інтерв'ю журналістам висловився секретар РНБО Данілов.
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Ворог непередбачуваний
Слід розуміти, що Путін в будь-який момент може натиснути на червону кнопку. Однак разом з тим не потрібно сумніватися в тому, що світ на це відреагує належним чином.
Вони можуть зробити будь-що. Якщо вони застосують ядерну зброю, реакція всього світу буде зовсім іншою,
– констатував Данілов.
Також він вкотре наголосив, що війна є складною справа, а наші захисники прагнуть насамперед лише одного – звільнити всі наші території від російських окупантів, вийшовши на кордони України 1991 року.
Залишається тільки чекати, набратися терпіння і перемога буде за нами,
– сказав посадовець.
Ядерні погрози не припиняються
- На кремлівському телебаченні ледь не кожного дня розповідають про "велич" своєї терористичної держави. Зокрема, пропагандист Владімір Соловйов часто, не підбираючи слів, погрожував Заходу застосуванням ядерної зброї та тим "фактом", що ядерна зима нібито є "неминучою".
- Водночас політтехнолог Борис Тизенгаузен переконаний, що президент ворожої держави Владімір Путін настільки боїться за своє життя, що навряд застосує нуклеарний арсенал. За його словами, диктатор остерігається конфлікту, в якому у хід піде ядерка, адже це може загрожувати насамперед його життю.
- Окрім того, військовий експерт Владислав Селезньов констатував, що "методички" Соловйова про "могутній ядерний арсенал Росії" є неактуальними. Власне, аналітик згадав про розмову Путіна з китайським лідером Сі Цзіньпіном, під час якої президент КНР чітко дав зрозуміти, що застосування Кремлем небезпечного атома є червоною лінією для Пекіна.