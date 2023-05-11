Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив з нас чим пов’язана активізація ядерних істерик російських пропагандистів, зокрема Владіміра Соловйова.

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Соловйов – це ніхто

Соловйов загалом ніколи і не припиняв своїх пасажів про ядерну війну, її неминучість тощо. Однак питання в тому, що його слово надзвичайно мізерне значення має в Росії.

Розумієте, якби Путін сам хотів показати, що ядерна війна — це незворотньо, він би, як мінімум, показував би що йому не страшно вмерти. Він, як мінімум, він би себе як диктатор, вбивця, відбитий, що певною мірою навіть не боїться смерті,

– додав мовець.

Натомість Путін змушує здавати аналізи все найближче оточення, сидить за 10-метровими столом, прикривається всюди двійниками і будує бункери по всій країні, зрозуміло, що він боїться багато чого, наголосив політтехнолог.

Тизенгаузен про ядерні погрози Соловйова: дивіться відео

Путін страшенно боїться справжнього ядерного конфлікту, після якого йому точно не вижити.

"Він боягуз, який хоче ще пожити і розуміє, якщо він натякне на ядерний удар, або, не дай Бог, зробить це, він помре найближчим часом, тому він не готовий до цього", – прокоментував спікер.

А всі крики Соловйова про вихід з ядерного договору викликають лише жалість. Адже по суті Соловйов – це ніхто.

"Це придворний пудель, який постійно гавкає про ядерну зброю. Купив собі нерухомість у країнах НАТО, яку в нього конфіскували і, звичайно, в нього особисті образи на країни Альянсу, що його 5 об’єктів нерухомості, квартири та вілли зараз конфісковані і він не може на них відпочивати. Тому, звісно, він буде кричати і пищати, адже йому більше нічого не залишається", – резюмував Тизенгаузен.

Російська пропаганда біснується