Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив з нас чим пов’язана активізація ядерних істерик російських пропагандистів, зокрема Владіміра Соловйова.
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Соловйов – це ніхто
Соловйов загалом ніколи і не припиняв своїх пасажів про ядерну війну, її неминучість тощо. Однак питання в тому, що його слово надзвичайно мізерне значення має в Росії.
Розумієте, якби Путін сам хотів показати, що ядерна війна — це незворотньо, він би, як мінімум, показував би що йому не страшно вмерти. Він, як мінімум, він би себе як диктатор, вбивця, відбитий, що певною мірою навіть не боїться смерті,
– додав мовець.
Натомість Путін змушує здавати аналізи все найближче оточення, сидить за 10-метровими столом, прикривається всюди двійниками і будує бункери по всій країні, зрозуміло, що він боїться багато чого, наголосив політтехнолог.
Тизенгаузен про ядерні погрози Соловйова: дивіться відео
Путін страшенно боїться справжнього ядерного конфлікту, після якого йому точно не вижити.
"Він боягуз, який хоче ще пожити і розуміє, якщо він натякне на ядерний удар, або, не дай Бог, зробить це, він помре найближчим часом, тому він не готовий до цього", – прокоментував спікер.
А всі крики Соловйова про вихід з ядерного договору викликають лише жалість. Адже по суті Соловйов – це ніхто.
"Це придворний пудель, який постійно гавкає про ядерну зброю. Купив собі нерухомість у країнах НАТО, яку в нього конфіскували і, звичайно, в нього особисті образи на країни Альянсу, що його 5 об’єктів нерухомості, квартири та вілли зараз конфісковані і він не може на них відпочивати. Тому, звісно, він буде кричати і пищати, адже йому більше нічого не залишається", – резюмував Тизенгаузен.
Російська пропаганда біснується
- Нещодавно Дмітрій Медведєв закликав фізично знищити Володимира Зеленського. Так він відреагував на атаку дронами Кремля. Він назвав це терактом і вдався до чергових погроз в бік України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на ці заяви порадив пити Медведєву трохи менше горілки. І підкреслив, що подібні заяви російської пропаганди не гідні уваги суспільства.
- Сам Зеленський сказав, що подібні погрози йому зовсім не цікаві. Натомість він порадив російським політикам подумати, як змінити політичний режим у власній країні, адже це зможе пришвидшити фінал війни.