Таку заяву Медведєв видав у своїх соцмережах, повідомляє 24 Канал. Експрезидента Росії добряче поплавило після "атаки безпілотниками" на Кремль, у якій Росія звинувачує Україну, хоча офіційний Київ заперечує свою причетність до цього.

Зверніть увагу Зеленському пропонують створити орден Бандери: істерика у Росії не забарилася

Черговий потік свідомості Медведєва

Дмітрій Медведєв вирішив видати черговий "шедевр" для сучасної психіатрії, влаштувавши істерику через так звану "атаку безпілотників". За його словами через подію, яку він називає терактом, Росії не залишається нічого, крім як "фізично ліквідувати" Володимира Зеленського.

Медведєв розмріявся про перемогу Росії і каже, що "для підписання капітуляції" Володимир Зеленський не потрібен і навіть порівняв цю ситуацію з Другою світовою війною. За його словами, Гітлер свого часу теж капітуляцію не підписував. Цікаво, але схоже, що Медведєв переплутав політиків, і замість Путіна в цьому контексті написав ім'я українського президента.

Зверніть увагу! Від початку вторгнення спецслужбам вдалося запобігти кільком спробам росіян вбити президента Володимира Зеленського. Зокрема, у перші дні вторгнення ворог відправив на вбивство президента вагнерівців, однак ця спроба провалилася.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк іронічно висміяв погрози Дмітрія Медведєва у бік українського президента, використавши фінське прислів'я. І не випадково, адже зараз глава держави перебуває з візитом у Гельсінкі.

На будь-яку загрозливу заяву типового російського суб’єкта "Медведєва" (заступник Радбезу Росії), особливо про "фізичне знищення", є блискуча фінська ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (у перекладі – "Порожня бочка дужче гримить", "У порожній бочці і дзвону багато"),

– відзначив Подоляк.

У Росії від обіду істерика через так звану "атаку безпілотників". Речник президента Сергій Никифором заявив, що Україна не має інформації про "атаку". Никифоров нагадав: "усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих". У США кажуть, що перевіряють інформацію про атаку. Усе, що відомо про істерику росіян – читайте у матеріалі.