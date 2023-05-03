Такое заявление Медведев выдал в своих соцсетях, сообщает 24 Канал. Экс-президента России изрядно поплавило после "атаки беспилотниками" на Кремль, в которой Россия обвиняет Украину, хотя официальный Киев отрицает свою причастность к этому.

Обратите внимание Зеленскому предлагают создать орден Бандеры: истерика в России не заставила себя ждать.

Очередной поток сознания Медведева

Дмитрий Медведев решил издать очередной "шедевр" для современной психиатрии, устроив истерику из-за так называемой "атаки беспилотников". По его словам, из-за происшествия, которое он называет терактом, России не остается ничего, кроме как "физически ликвидировать" Владимира Зеленского.

Медведев размечтался о победе России и говорит, что для подписания капитуляции Владимир Зеленский не нужен и даже сравнил эту ситуацию со Второй мировой войной. По его словам, Гитлер в свое время тоже капитуляцию не подписывал. Интересно, но похоже, что Медведев перепутал политиков и вместо Путина в этом контексте написал имя украинского президента.

Обратите внимание! С начала вторжения спецслужбам удалось предотвратить несколько попыток россиян убить президента Владимира Зеленского. В частности, в первые дни вторжения враг отправил на убийство президента вагнеровцев, однако попытка провалилась.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк иронически высмеял угрозы Дмитрия Медведева в сторону украинского президента, использовав финскую пословицу. И не случайно, ведь сейчас глава государства находится с визитом в Хельсинки.

На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта "Медведева" (заместитель Совбеза России), особенно о "физическом уничтожении", есть блестящая финская ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (в переводе - "Пустая бочка сильнее гремит", "У бочки и звону много"),

– отметил Подоляк.

В России от обеда истерика из-за так называемой "атаки беспилотников". Спикер президента Сергей Никифором заявил, что в Украины нет информации об "атаке". Никифоров напомнил: "все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих". В США говорят, что проверяют информацию об атаке. Все, что известно об истерике россиян – читайте в материале.