Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он объяснил нам чем связана активизация ядерных истерик российских пропагандистов, в частности Владимира Соловьева.

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Соловьев – это никто

Соловьев вообще никогда и не прекращал своих пассажей о ядерной войне, ее неизбежности и т.д. Однако вопрос в том, что его слово чрезвычайно скудное значение имеет в России.

Понимаете, если бы Путин сам хотел показать, что ядерная война — это необратимо, он бы как минимум показывал, что ему не страшно умереть. Он, как минимум, он бы себя как диктатор, убийца, отражен, что в определенной степени даже не боится смерти,

– добавил говорящий.

Путин же заставляет сдавать анализы все ближайшее окружение, сидит за 10-метровым столом, прикрывается повсюду двойниками и строит бункеры по всей стране, понятно, что он боится многого, подчеркнул политтехнолог.

Тизенгаузен о ядерных угрозах Соловьева: смотрите видео

Путин ужасно боится настоящего ядерного конфликта, после которого ему точно не выжить.

"Он трус, который хочет еще пожить и понимает, если он намекнет на ядерный удар, или, не дай Бог, сделает это, он умрет в ближайшее время, поэтому он не готов к этому", – прокомментировал спикер.

Все крики Соловьева о выходе из ядерного договора вызывают только жалость. Ведь на самом деле Соловьев – это никто.

"Это придворный пудель, который постоянно лает о ядерном оружии. Купил себе недвижимость в странах НАТО, которую у него конфисковали и, конечно, у него личные оскорбления на страны Альянса, который 5 объектов недвижимости, квартиры и виллы сейчас конфискованы и он не может на них отдыхать. Поэтому, конечно, он будет кричать и пищать, ведь ему больше ничего не остается", – резюмировал Тизенгаузен.

Российская пропаганда беснуется