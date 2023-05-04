Он заявил, что угрозы Медведева по поводу физического устранения ему не интересны. Об этом Владимир Зеленский сказал на брифинге в Гааге.

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Украина не общается с террористами

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет "общаться с такими людьми ни о чем". Однако он дал совет самому населению страны-террористки. Президент порекомендовал россиянам подумать, как им изменить политический режим в своей стране. Это ведь может завершить войну.

Я думаю, им (россиянам – 24 Канал) нужно подумать, как изменить климат в их собственной стране, свой режим, а после того они смогут свое общество подготовить к любым дипломатическим возможностям завершения этой войны,

– сказал Владимир Зеленский.

Вместе с тем он поделился, что сегодня на фронте российско-украинской войны не видна мотивация населения страны-оккупантки. Не видно ни сильной армии на поле боя, ни сильного общества, "которое бы поддерживало их движение вперед".

В то же время, как сказал Зеленский, видны "разные радикальные группки, размахивающие там чем-то ядерным, призывающие что-то сделать против нашей страны".

Что наговорил Медведев

Отметим, что накануне, 3 мая, в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев удары беспилотниками по Кремлю назвал терактом, после которого России не остается ничего, кроме как "физически ликвидировать" Владимира Зеленского. Более того, ликвидировать он призвал не только Президента Украины, но и его окружение.

Несмотря на подготовку масштабного контрнаступления, которого ожидают в Украине и боятся России, несмотря на длительную и успешную оборону защитников нашего государства, Медведев выразил свою уверенность в победе страны-террористки.

Он заявил, что для "подписания акта безоговорочной капитуляции" современный президент Украины не нужен. Более того, он нагло сравнил Зеленского с Гитлером, который в свое время тоже капитуляцию не подписывал.