В интервью немецкому изданию Министр иностранных дел Украины прокомментировал публикации Медведева в соцсетях, в частности – в телеграмме. Бывший президент России призвал "физически уничтожить" Владимира Зеленского.

Интересно У страха глаза большие: минобороны России завралось из-за взрывов в Крыму

Надо меньше пить

Комментируя недавние заявления Медведева, Кулеба посоветовал пить поменьше водки. Вместе с тем, министр считает, что маразматические призывы путинского прихвостня не достойны такого внимания.

Медведев должен пить меньше водки, прежде чем заходить в Telegram. Это все, что я могу сказать. Не думаю, что это стоит комментировать,

– заявил Кулеба.

Кроме того, украинский министр подчеркнул, что Медведев играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций России. По мнению Кулебы, если бы россияне действительно могли убить Владимира Зеленского, обязательно бы попробовали.

"Если бы россияне могли убить президента Зеленского, они бы точно попытались", – сказал Кулеба в интервью.

После "атаки" дронов на Кремль Медведев сделал маразматическое заявление

Медведева изрядно "поплавило" после так называемой "атаки" беспилотниками на Кремль, что он призвал "физически уничтожить" Президента Украины И хотя официально Киев отрицает свою причастность, россияне обвиняют только нашу страну.

Бывшего президента России настолько возмутила "атака" дронов, что он быстренько квалифицировал инцидент как "теракт". Более того, виноват в этом, по его мнению, именно Владимир Зеленский, а потому кремлевский муртад призвал его "ликвидировать".

Сам Зеленский отреагировал на истерику Медведева сдержанно и заявил, что ему неинтересны его угрозы. Он также посоветовал россиянам подумать, как изменить лучшую жизнь в собственной стране. А пока Россия не готова к дипломатическим возможностям, то и говорить с ними не о чем.

По словам Зеленского, сегодня на фронте российско-украинской войны не видна мотивация населения страны-оккупантки. Не видно ни сильной армии на поле боя, ни сильного общества, "которое бы поддерживало их движение вперед". Но есть только "различные радикальные группки, которые размахивают там чем-то ядерным, призывают что-то сделать против нашей страны".